Egitto: esecuzione pena di morte per libico appartenente allo Stato islamico

- Le autorità egiziane hanno eseguito la condanna a morte del terrorista libico Abdul-Rahim Mohamed Abdullah el Mismari, nell'ambito del processo dell'attacco "al Wahat al Baharyia", secondo i media locali. Il processo includeva altri 42 imputati come Hisham Ashmawy, la cui condanna è stata eseguita nei mesi scorsi. Al Mismari è stato addestrato nei campi dello Stato islamico in Libia sull'uso di artiglierie pesanti e sulla fabbricazione di ordigni. Si è infiltrato in Egitto per organizzare un campo di addestramento nel deserto occidentale, in particolare a Wahat al Baharyia, dove ha formato la sua cellula terrorista per lanciare una serie di attacchi contro obiettivi della minoranza cristiana. Il caso risale al 20 ottobre 2017, quando la cellula di al Mismari ha ucciso 16 agenti di polizia e ferito altri 13, rapendo il capitano della polizia Mohamed al Hayes. La stessa cellula ha anche condotto un attacco a due autobus che trasportavano cristiani copti a Minya alla fine di giugno 2017. (Cae)