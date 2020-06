Roma: controlli dei Carabinieri tra Ostia e Acilia, diversi arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi arresti dei Carabinieri in poche ore in più zone del X Municipio di Roma. A Ostia i militari hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 52enne, con precedenti che ha tentato di aggredire l’ex moglie sotto casa nonostante fosse già sottoposto al divieto di avvicinamento, e un 62enne originario dello Sri Lanka che da anni poneva in essere continue vessazioni fisiche e psicologiche nei confronti della moglie e dei figli. Altri arresti ad Acilia hanno riguardato un romano, pregiudicato 41enne e senza fissa dimora, che ha fornito false generalità durante un controllo in strada, un 25enne che spacciava droga e nascondeva in casa diverse sostanze stupefacenti. A Ostia antica i Carabinieri hanno invece arrestato per evasione un 29enne bielorusso sottoposto ai domiciliari e lo hanno portato in carcere. Anche un 32enne pregiudicato è stato accompagnato a Regina Coeli per aver violato il divieto di avvicinamento ai familiari più volte. Infine un 41enne di origine serba già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e arrestato dopo che ubriaco aveva seminato il panico in un noto locale del litorale.(Rer)