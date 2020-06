Regno Unito: si va verso fine della quarantena per gli arrivi da alcuni paesi esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è pronto ad eliminare il requisito della quarantena obbligatoria di 14 giorni per le persone che arrivano dall'estero se provenienti da paesi con una situazione epidemiologica favorevole. E' quanto affermato da un portavoce governativo britannico citato dall'emittente "Itv". "Il nostro nuovo sistema di valutazione del rischio ci permetterà di aprire con attenzione un numero di rotte di viaggio sicure in tutto il mondo, dando alle nostre persone l'opportunità di fare una vacanza estiva all'estero e rafforzando l'economia del Regno Unito attraverso il turismo e l'impresa", ha dichiarato il portavoce. Secondo quanto emerso, il nuovo sistema di valutazione del rischio sarebbe basato sulla ripartizione dei paesi in tre colori: i paesi nel gruppo verde sono considerati a basso rischio; quelli gialli con un rischio moderato; e quelli rossi per cui viene richiesta la massima attenzione. La quarantena obbligatoria di 14 giorni dovrebbe essere cancellata per i collegamenti con i paesi nei gruppi verde e giallo. (segue) (Rel)