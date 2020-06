Ustica: Zingaretti, impegnati a fare luce, dovere verso vittime e familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 40 anni dalla strage di Ustica che ha segnato il nostro Paese, "ribadiamo il nostro impegno a chiedere verità". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Come democratici - aggiunge - siamo impegnati a fare luce, lo dobbiamo alle vittime, all’associazione dei familiari, ma anche ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Per costruire un futuro più forte, per la nostra democrazia, la memoria e l'impegno alla ricerca della verità sono fondamentali. Su Ustica come su ogni strage". (Rin)