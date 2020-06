Roma: letti per dormire e gravi carenze igieniche, chiuso ristorante cinese a Ostiense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ristorante cinese in zona Ostiense a Roma è stato chiuso temporaneamente per gravi carenze igienico-sanitarie. Ieri i poliziotti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli insieme al personale della Asl Roma 2 hanno effettuato un controllo dopo aver notato un motorino parcheggiato davanti alla cassa di un ristorante cinese che effettua servizio da asporto. Durante le verifiche, sono stati trovati circa 50 chili di alimenti privi di tracciabilità ed etichettatura, che sono stati posti sotto sequestro. All'interno della cucina poi sono state riscontrate pessime condizioni di pulizia e manutenzione: frigoriferi con guarnizioni di tenuta rotte o mancanti; alimenti stoccati in promiscuità; zanzariere in pessime condizioni; impianto di areazione non funzionante; formiche dietro le attrezzature. Nel sotterraneo, invece, gli agenti hanno trovato due stanze prive di finestre e areazione: la prima arredata con un letto e una scrivania, la seconda solo con una scrivania, disegni e giocattoli per bambini. Ancora in un soppalco ricavato artigianalmente e accessibile da una scala poggiata nel locale i poliziotti hanno rinvenuto un altro letto. Nella disponibilità del titolare è stata trovata una somma di 25.150 euro suddivisi in mazzette da 1000 euro e di vario taglio: per questo sono stati chiesti accertamenti fiscali alla Guardia di finanza. Sono invece in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia locale Roma Capitale sulla regolarità edilizia e sulla corretta destinazione d'uso dei locali.(Rer)