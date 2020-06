Coronavirus: Regione Lazio, ok a proposte Conferenza regioni su sport contatto e squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "condivide le proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni in merito alla ripresa degli sport di contatto e di squadra". Lo comunica in una nota la Regione Lazio. "Restiamo dunque in attesa del parere richiesto dalla Conferenza al ministro della Salute Speranza - aggiunge la nota - per poter procedere successivamente alla sottoscrizione di un’intesa definitiva. Ci auguriamo, infine, che dalla prossima settimana si possa ripartire”.(Com)