Business news: Telekom Serbia conferma offerta per acquisizione operatore kosovaro

- La compagnia statale serba di telecomunicazioni Telekom Serbia ha confermato le voci di stampa sulla sua presentazione di un'offerta non vincolante per l'acquisizione dell'operatore telefonico kosovaro Ipko. "E' esatto che Telekom Serbia ha presentato un'offerta non vincolante per l'acquisizione della società Ipko. A causa di un accordo che vieta la divulgazione di informazioni, e che abbiamo firmato nell'ambito di questa procedura, fino alla chiusura della gara non possiamo diffondere dettagli. E' noto che Telekom Serbia ha la chiara ambizione di ampliare le proprie attività, e dunque questa offerta rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di questo obiettivo", hanno detto fonti Telekom secondo quanto riferisce la stampa serba. (Seb)