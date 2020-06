Business news: Russia, governo nomina nuovo presidente del Cda della Banca eurasiatica di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikolaj Podguzov, attuale primo vicedirettore generale di Poste Russe, diventerà il presidente del consiglio di amministrazione della Banca eurasiatica per lo sviluppo (Edb), incarico attualmente ricoperto da Andrei Beljaninov. Lo ha riferito una fonte dell’agenzia di stampa "Interfax". "La questione dell'elezione del presidente del consiglio di amministrazione dell'Edb è prevista per la prossima riunione del consiglio della banca. È prevista per il 30 giugno", ha dichiarato il governo in una nota. In seguito le informazioni sono state confermate dal servizio stampa del governo. Il relativo decreto è stato firmato dal primo ministro, Mikhail Mishustin. Fondata nel 2006 su iniziativa russo-kazakha rappresenta uno degli strumenti di presenza finanziaria russa in Asia Centrale. (Rum)