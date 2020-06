Business news: Francia, Psa azienda con il maggior numero di brevetti depositati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peugeot Sociéte Anonyme (Psa) è l'azienda in Francia che ha depositato più brevetti tra il primo luglio 2017 e il 30 giugno 2018. È quanto emerge dalla classifica dell'Istituto nazionale della proprietà intellettuale (Inpi). Psa ha presentato 1.183 brevetti, 109 in più rispetto all'anno precedente, registrando così un aumento del 10 per cento. Valeo, azienda attiva nella componentistica per automobili che era prima in classifica dal 2016, scende al secondo gradino del podio, con 1.034 brevetti, mentre il gruppo industriale Safran ne ha presentati 871. L'Inpi fa sapere che per il momento non è stato registrato un rallentamento della presentazione di brevetti nonostante la crisi del coronavirus, anche se entro al fine dell'anno ci potrebbe essere un calo compreso tra il 5 e il 10 per cento. (Frp)