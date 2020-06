Business news: Romania, tasso di disoccupazione sale al 4,3 per cento nel primo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) in Romania è stato del 65,4 per cento nel primo trimestre di quest'anno, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di disoccupazione si è attestato invece a 4,3 per cento, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Nel primo trimestre 2020, il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni è stato del 70,6 per cento, ovvero 0,6 punti percentuali al di sopra dell'obiettivo nazionale del 70 per cento fissato nel contesto della strategia Europa 2020. Nello stesso periodo, la popolazione attiva della Romania era di 8.902 milioni di persone, di cui 8.520 milioni occupate e 382.000 disoccupate. Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è stato, nel primo trimestre 2020, del 65,4 per cento, in calo rispetto al trimestre precedente di 0,6 punti percentuali, ma in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Rob)