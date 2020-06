Irlanda: tre partiti approvano accordo di coalizione, attesa nomina del nuovo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito repubblicano irlandese (Fianna Fail) Michael Martin verrà nominato oggi come nuovo primo ministro durante una riunione straordinaria del parlamento di Dublino. La riunione odierna del parlamento è stata permessa dall'approvazione dell'accordo per formare una coalizione di governo da parte di tutti e tre i partiti coinvolti: Fianna Fail, Fine Gael e i Verdi. E' attesa per oggi anche la comunicazione sulla composizione del nuovo esecutivo irlandese. A giugno il Partito repubblicano irlandese (Fianna Fail), il Fine Gael e i Verdi hanno accelerato i loro contatti per la formazione di un nuovo governo di coalizione, dopo più di quattro mesi di stallo. L'Irlanda è stata in una fase di stallo politico, con la transizione guidata dal premier uscente Leo Vardakar (esponente del Fine Gael) dopo le elezioni dell'8 febbraio scorso, il cui risultato ha spinto per la prima volta a dover trovare un accordo di coalizione i partiti Fianna Fail e Fine Gael, tradizionalmente alternatisi al potere negli ultimi decenni. (Rel)