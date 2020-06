Medio Oriente: razzi da Gaza, Israele bombarda postazioni Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I raid delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro obiettivi nella Striscia di Gaza da dove in precedenza sono stati lanciati dei razzi "aumenta la nostra determinazione a gestire il piano di annessione". Lo ha dichiarato oggi il gruppo palestinese Hamas, che dal 2007 amministra l'enclave. “L'aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza è un'estensione dell'aggressione contro i palestinesi a Gerusalemme e in Cisgiordania. Aumenterà solo la nostra determinazione a far fronte al piano di annessione della Cisgiordania", ha fatto sapere Hamas. Nella serata di venerdì da Gaza sono stati lanciati due razzi, uno dei quali precipitato nella regione di Sha'ar Hanegev, senza provare vittime né danni. Attraverso un comunicato, le Idf hanno confermato di aver colpito delle postazioni di Hamas a Gaza in risposta ai razzi lanciati dall'enclave. “Durante il raid sono stati colpiti un laboratorio di fabbricazione di missili e una struttura adbita alla fabbricazione di armi appartenenti all'organizzazione terroristica di Hamas. Questo raid ostacolerà le capacità future dell'organizzazione terroristica di Hamas", hanno fatto sapere le Idf. L'episodio giunge in prossimità del primo luglio, giornata in cui Israele dovrebbe annunciare ufficialmente i propri piani per l'annessione di parti della Cisgiordania. (Res)