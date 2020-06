Ustica: Mattarella, ricerca della verità è fondamentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica e la tenacia e professionalità di uomini dello Stato hanno consentito di diradare nebbie - ricorda il capo dello Stato -. E ciò è stato possibile grazie anche alla determinazione e alla passione civile delle famiglie delle vittime e di quanti le hanno sostenute nelle istituzioni e nella società. Non può e non deve cessare l’impegno a cercare quel che ancora non appare definito nelle vicende di quella sera drammatica. Trovare risposte risolutive, giungere a una loro ricostruzione piena e univoca richiede l’impegno delle istituzioni e l’aperta collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo comuni valori. Il dovere della ricerca della verità è fondamentale per la Repubblica", conclude Mattarella. (Rin)