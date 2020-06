Libia: fonti stampa, presidente parlamento Tobruk in Russia a inizio luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione libica guidata dal presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, sarà in visita in Russia all'inizio di luglio per un confronto con le autorità di Mosca sugli ultimi sviluppi in Libia, in particolare riguardo l'iniziativa del Cairo sul cessate il fuoco tra le parti in conflitto. Lo ha annunciato il vice leader del parlamento di Tobruk, Ahmed Huma, parlando all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "C'è un accordo con Aguila Saleh, il presidente del parlamento: visiteremo la Russia all'inizio di luglio per discutere di una serie di questioni; innanzitutto della Dichiarazione del Cairo, così come sul seguito della conferenza di Berlino e dell'iniziativa del presidente per provare a fare andare avanti il processo per il raggiungimento del cessate il fuoco e di un'operazione militare che significa sostenere gli sforzi russi in questa direzione", ha dichiarato Huma. Il parlamentare di Tobruk ha confermato che c'è un invito ufficiale da parte del presidente russo Vladimir Putin per questa visita.(Rum)