Torino: stalking furto e spaccio, 6 arresti nell'ultimo weekend

Nel fine settimana, a Torino e provincia, 6 persone sono state arrestate dai carabinieri: due per stalking, due per furto e due per spaccio. Ieri sera a Torino, nel quartiere Barriera Milano, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno fatto scattare le manette per un marocchino 36enne, operaio, per stalking nei confronti dell'ex convivente, residente a Torino. Dopo l'ennesimo pedinamento, la donna si è rifugiata in un negozio e ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.La vittima ha riferito di aver subito reiterate molestie, minacce e pedinamenti presso l'abitazione ed il luogo di lavoro da più di un anno, da quando ha deciso di interrompere la convivenza che durava da tre anni. Nel quartiere Campidoglio, un'altra gazzella del nucleo radiomobile è dovuta intervenire per bloccare un 30enne di Druento, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e ritorno nel comune di Torino, per le reiterate violenze psicofisiche nei confronti della ex giovane fidanzata rumena. Nell'occasione, a seguito dell'ultimo litigio per futili motivi, l'ha aggredita: i carabinieri sono intervenuti per soccorrerla e uno di loro ha subìto lesioni giudicate guaribili in 3 giorni.