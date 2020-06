Torino: stalking furto e spaccio, 6 arresti nell'ultimo weekend (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In corso Regina Margherita, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari della compagnia Oltredora hanno arrestato un 23enne del Gabon, sorpreso dopo aver ceduto 1 dose di cocaina a un ragazzo di Giaveno, segnalato alla Prefettura. All’alba, a Nichelino, nell’hinterland torinese, i carabinieri hanno arrestato un rumeno 47enne il quale, poco prima, aveva forzato e aperto due veicoli parcheggiati in strada. I militari lo hanno fermato quando ancora era all’interno di un abitacolo. A Castiglione torinese, una pattuglia dei carabinieri ha arrestato per tentato furto aggravato in abitazione un altro rumeno 40enne. Dopo l'effrazione alla porta veranda, è penetrato all’interno della casa di una anziana di 88 anni. I vicini però hanno notato tutto e hanno chiamato il 112: quando il ladro è uscito dall'abitazione ha trovato ad attenderlo i carabinieri. A Collegno, infine, un equipaggio dell’Arma ha arrestato un 20enne del posto che non si era fermato all’alt. Dopo un breve inseguimento, il giovane si è schiantato contro un altro veicolo in transito. E' stato trovato in possesso di un involucro di cellophane, con etichetta raffigurante una scimmia e scritta “amnesia”, contenente 1 chilo di marijuana. (Rpi)