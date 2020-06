L’Aquila: al via domani la rassegna culturale "Il giardino letterario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del "Giardino letterario" andrà avanti fino alla fine di agosto, con un'appendice anche a ottobre. La rassegna culturale ha l'intento di realizzare una serie di eventi artistico-culturali per la promozione e la valorizzazione turistica e culturale del comprensorio del Gran Sasso d'Italia con le emergenze storiche, architettoniche, naturalistiche e religiose ed ha come obiettivo l'incremento, lo sviluppo economico e turistico del territorio del comprensorio attraverso la diffusione, anche in campo internazionale, delle attività artistico-culturali e delle bellezze naturalistiche e culturali del territorio. Al primo appuntamento è programmato per domani l'ospite sarà il generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Roberto Riccardi, Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale. Nella stessa giornata sarà conferito il Riconoscimento annuale "Il Giardino Letterario" assegnato ad uno scrittore e/o giornalista che ha dedicato un proprio scritto alla figura di Papa Giovanni Paolo II e al territorio di San Pietro della Ienca. Il riconoscimento 2020 è assegnato al giornalista Giustino Parisse. (Gru)