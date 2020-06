Frosinone: operazione antidroga a Sora, 4 ordinanze di custodia cautelare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso dalle prime ore della mattinata una operazione antidroga dei Carabinieri della compagnia di Sora, in provincia di Frosinone, per eseguire un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Cassino su richiesta della Procura a carico di quattro albanesi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso genere. Il gruppo criminale operava, anche nella vendita al dettagli, nei Comuni della Valle di Comino e del Liri. Per altre tre persone, ritenute coinvolte nello spaccio, il Gip ha trasmesso gli atti al Tribunale di Frosinone. (Rer)