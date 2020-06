Roma: Raggi, avanti con piano per rinnovo illuminazione di siti storici e monumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione artistica del borgo di Ostia antica, nel Municipio X, a pochi passi dal parco archeologico. In un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Proseguiamo così con il piano che abbiamo messo in campo per rinnovare l’illuminazione dei siti e dei monumenti simbolo della nostra città. Dopo aver illuminato le basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano, Fontana di Trevi, Castel Sant’Angelo, il teatro di Marcello, la cupola del Tempio Maggiore e piazza del Campidoglio, grazie agli interventi di Acea abbiamo dato nuova luce anche a questo suggestivo borgo. Con i progetti di luce artistica - conclude Raggi - vogliamo creare atmosfere uniche e offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di apprezzare e vivere anche di notte alcuni degli angoli e dei luoghi più affascinanti di Roma".(Rer)