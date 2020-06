Egitto: Fmi approva prestito da 5,2 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una solida esperienza nel completare con successo un programma di riforma economica nazionale sostenuto dall'Fse (Extended Fund Facility) dell'Fmi nel 2016-2019, l'Egitto è stato uno dei mercati emergenti in più rapida crescita prima dell'epidemia di Covid-19, si legge nel comunicato. Tuttavia, i significativi cambiamenti interni e globali della pandemia hanno peggiorato le prospettive economiche e rimescolato le priorità politiche. Il quadro di politica economica delle autorità, sostenuto dallo Sba, mira a mantenere la stabilità macroeconomica dell'Egitto con priorità volta a proteggere le spese sociali e sanitarie necessarie, evitando un eccessivo accumulo di debito pubblico; ancorare le aspettative di inflazione e salvaguardare la stabilità finanziaria mantenendo un tasso di cambio flessibile; e attuare le principali riforme strutturali per rafforzare la trasparenza, la governance e la concorrenza. L'approvazione del Comitato esecutivo consente un acquisto immediato di circa 2 miliardi di dollari. Il resto verrà suddiviso in due fasi. (Res)