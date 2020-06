Coronavirus: Usa, per Fauci bisogna insistere coi tamponi a tappeto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono iniziare a considerare di "inondare il sistema di tamponi" alla luce dei nuovi dati dei Centri per il controlo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che suggeriscono che per ogni persona infetta da Covid-19, altre dieci persone nel paese non vengono diagnosticate. Lo ha detto Anthony Fauci, il direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive e membro chiave della task force anticoronavirus della Casa Bianca, in un'intervista con l'emittente "Cnbc". Fauci ha definito la scoperta dei Cdc una notizia che fa riflettere. "Non c'è modo che sia una buona notizia quando si pensa che ci siano 10 volte più persone infette di quanto si pensava", ha detto Fauci. "Quindi penso che sia qualcosa che dobbiamo affrontare...dobbiamo letteralmente a inondare il sistema di tamponi, per avere davvero un'idea precisa di quello che sta succedendo nel paese". Fauci ha detto che il "tracciamento dei contatti" non sta andando bene - con alcune eccezioni - e ha sostenuto la necessità di effettuare test soprattutto nelle aree in cui le persone non vogliono cooperare con le autorità.(Nys)