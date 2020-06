Usa: "improbabile" che l'Ue riapra i confini ai viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È "improbabile" che i viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti vengano ammessi nell'Unione Europea, quando il blocco inizierà ad aprirsi. È quanto hanno deciso gli ambasciatori dei 27 Stati membri, secondo quanto riporta l'emittente "Cnn". L'accordo non è definitivo in quanto gli ambasciatori dovranno comunque consultarsi con i rispettivi governi. Secondo i criteri attuali - che tengono conto del numero di casi di coronavirus per 100 mila persone negli ultimi 14 giorni - gli Stati Uniti sarebbero probabilmente esclusi. Un diplomatico dell'Unione Europea ha detto a "Cnn" che è molto "improbabile" che gli arrivi dagli Stati Uniti siano risparmiati dalla lista nera, anche se questa non è stata ancora completata. Ma "le possibilità degli Stati Uniti sono vicine allo zero".(Nys)