Business news: Fmi, nel primo semestre calo Pil Spagna del 12,8 per cento

- La Spagna sarà, insieme all'Italia, il primo paese al mondo tra le grandi economie economie mondiali per perdita di Pil nel primo semestre del 2020 con un calo previsto del 12,8 per cento. E' quanto emerge dallo studio World Economic outlook diffuso in settimana dal Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle stime di crescita dell'economia mondiale dopo la pandemia del coronavirus. Secondo il rapporto, in pochi mesi la Spagna perderebbe tutto quello che aveva guadagnato nei sei anni di espansione dopo la grave crisi del 2008, mentre il deficit dello Stato salirà al 13,9 per cento del Pil, inferiore solo a Giappone (14,7 per cento), Sudafrica (14,8 per cento) e Stati Uniti (23,8 per cento). L'Fmi, inoltre, prevede per la Spagna una crescita piuttosto contenuta anche per il 2021, che sarà solo del 6,3 per cento. Il contesto economico, tuttavia, sarà estremamente negativo in tutta l'Eurozona, che è il continente che più risentirà degli effetti della pandemia del coronavirus, seguita dall'America Latina con la quale la Spagna ha relazioni economiche e finanziarie molto significative. (Nys)