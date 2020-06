Business news: Bayer raggiunge accordo per chiudere cause su glifosato negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato chimico-farmaceutico tedesco Bayer ha reso noto di aver raggiunto un accordo con i querelanti per chiudere le cause in corso negli Stati Uniti relative all'erbicida glifosato. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmemeine Zeitung”, Bayer si è impegnata a versare fino a 9,6 miliardi di dollari, mentre altri 1,25 miliardi di dollari saranno resi disponibili a tutti i futuri querelanti. L'accordo non conclude tutte le cause in corso negli Usa contro Bayer per il glifosato. Vi sono ancora 30 mila casi in cui gli avvocati devono ancora concordare un'intesa. Secondo Bayer, l'accordo avrebbe chiude i tre quarti di tutti i procedimenti relativi al glifosato, mentre vi sono 125 mila azioni legali intentate e non ancora avviate. Recentemente, l'azienda aveva reso noto che le cause aperte per il glifosato erano 50 mila. Secondo l'amministratore delegato di Bayer, Werner Baumann, l'accordo “risolve la maggior parte delle cause legali in corso e stabilisce un chiaro meccanismo per affrontare i rischi di possibili controversie future”. Inoltre, l'intesa “ha senso dal punto di vista economico, rispetto ai notevoli rischi finanziari di una disputa legale di vecchia data e ai relativi effetti negativi sulla reputazione e l'attività” del conglomerato. La questione glifosato si è aperta dopo l'acquisizione di Monsanto, gruppo per le biotecnologie agrarie statunitense produttore del diserbante, da parte di Bayer nel 2018. I querelanti ritengono l'erbicida responsabile dei loro tumori, mentre Bayer nega ogni nesso di causalità, ma ha già perso diverse cause relative al glifosato. (Geb)