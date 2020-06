Business news: azionisti di Psa approvano la fusione con Fca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'assemblea generale più del 99 per cento degli azionisti di Peugeot Société Anonyme (Psa) ha votato a favore di quattro risoluzioni che sostengono il processo di fusione con Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Il presidente di Psa, Carlos Tavares, ha definito il progetto come "una tappa essenziale". Il dirigente ha ricordato le "esigenze" dei governi e delle istanze riguardanti "il ritmo richiesto per una macchina pulita, sicura e abbordabile". La fusione con Fca "ci permetterà di diluire l'ampiezza degli investimenti e delle spese nel comparto ricerca e sviluppo" nel campo dei veicoli elettrici, ha spiegato Tavares. Per il presidente del costruttore francese il tema dei volumi diventa "fondamentale". Psa e Fca "diventeranno il terzo costruttore mondiale per ricavi, il quarto per numero di veicoli venduti", ha poi aggiunto Tavares. La "collaborazione è ammirevole", ha aggiunto il dirigente, spiegando che sono attualmente in corso 25 gruppi di lavoro comune che rappresentano 500 dirigenti dei due gruppi. (Frp)