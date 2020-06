Business news: ministro Economia slovacco, l'Italia produce troppo debito e non fa le riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per un Recovery Fund da 750 miliardi di euro è pericoloso e rappresenta un rischio per l'Unione europea. E' l'opinione espressa dal ministro dell'Economia slovacco, Richard Sulik, intervistato dal quotidiano conservatore "Dennik postoj". A suo avviso gli investitori un giorno potrebbero perdere fiducia nell'euro guardando ai livelli del debito dei paesi dell'Europa meridionale. Sulik se la prende in particolare con l'Italia, "che produce il maggior debito e fa il minor numero di riforme" e allo stesso tempo "riceverà l'assistenza maggiore, del valore di 80 miliardi di euro". Interrogato se le risorse possano aiutare Roma a introdurre le riforme necessarie, il ministro ha risposto che questo è "assolutamente fuori discussione". (Vap)