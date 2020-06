Business news: Polonia, ElectroMobility Poland annuncia lancio marchio auto elettriche nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ElectroMobility Poland lancerà un marchio nazionale di auto elettriche il 28 luglio. Lo ha annunciato il presidente della compagnia, Piotr Zaremba, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". In un evento che si terrà online, sarà possibile osservare i prototipi dimostrativi di hatchback e suv elettrici. "E' un momento importante per il nostro progetto. Annunceremo il nome del marchio e mostreremo i prototipi, nella cui creazione sono stati coinvolti i migliori esperti polacchi e internazionali", ha detto Zaremba. Gli osservatori potranno riconoscere "un design eccezionale e soluzioni tecnologiche all'altezza degli standard internazionali", ha continuato. La produzione di auto elettriche polacche dovrebbe cominciare nel 2023. Del design dei prototipi si è occupato lo studio Torino Design, uno dei più noti nel settore dell'automotive. Consulente del progetto è Tadeusz Jelec, progettista che ha a lungo lavorato per Jaguar. ElectroMobility Poland è una società sorta nell'ottobre del 2016 ed è controllata alla pari da 4 gruppi del settore dell'energia, ovvero Pge, Energa, Enea e Tauron. (Vap)