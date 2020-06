Roma: nuova illuminazione per il Borgo di Ostia antica, Raggi a inaugurazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma illumina il suo patrimonio storico-culturale. Grazie al lavoro di Acea prosegue il piano che abbiamo messo in campo per rinnovare l’illuminazione dei siti e dei monumenti simbolo della Capitale. Vogliamo valorizzare le nostre bellezze, un impegno ancora più prezioso in questa delicata fase di ripartenza,in particolar modo per il settore turistico. Con i progetti di luce artistica creiamo atmosfere uniche e offriamo a cittadini e visitatori la possibilità di apprezzare e vivere anche di notte alcuni degli angoli e dei luoghi più affascinanti della città. Dopo il blocco per l’emergenza sanitaria, il percorso avviato nei mesi scorsi riprende dal suggestivo Borgo di Ostia Antica, dominato dal Castello di Giulio II e dalla Basilica Paleocristiana, a pochi passi dal parco archeologico. È stato realizzato un intervento che ha coniugato tradizione e caratteristiche storiche del posto, innovazione e risparmio energetico attraverso l’installazione di lampade led a basso consumo", afferma Virginia Raggi, sindaco di Roma. (segue) (Rer)