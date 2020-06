Argentina: coronavirus, quarantena rafforzata ed estesa fino al 17 luglio a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 26 giu - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato oggi un inasprimento del regime di quarantena per l'area metropolitana di Buenos Aires (Amba), oggi epicentro della pandemia nel paese. Secondo quanto annunciato da Fernandez a partire da lunedì 29 giugno il trasporto pubblico in quest'area sarà riservato esclusivamente ai lavoratori delle attività essenziali che dovranno ad ogni modo rinnovare l'autorizzazione per circolare. Da mercoledì 1 luglio inoltre e fino al 17 luglio, sarà ripristinato l'isolamento sociale obbligatorio e permessa la circolazione solo per gli approvvigionamenti essenziali. Allo stesso modo il presidente ha annunciato che cesserà l'attività anche negli uffici dell'amministrazione pubblica. "Il virus sta circolando molto più rapidamente e la ragione è l'aumento della circolazione delle persone", ha detto il capo di Stato in un messaggio diffuso a reti unificate. "Sapevamo che il maggiore problema si sarebbe concentrato nelle aree metropolitana e la realtà è che il 97 per cento dei nuovi casi è nell'area di Buenos Aires e che negli ultimi venti giorni i casi sono aumentati un 140 per cento", ha aggiunto. (segue) (Bua)