Usa: fonti intelligence, i russi hanno corrotto i talebani per uccidere truppe statunitensi

- I servizi segreti statunitensi hanno scoperto che un'unità di intelligence militare russa ha offerto segretamente delle tangenti ai militanti talebani per uccidere delle forze della coalizione in Afghanistan - anche prendendo di mira le truppe Usa - nel corso dei colloqui di pace per porre fine alla lunga guerra in corso nel paese, secondo quanto riferito dal "New York Times". Il tentativo di corruzione da parte dei russi sarebbe avvenuto l'anno scorso. Si ritiene che i militanti islamisti, o elementi criminali armati strettamente associati ad essi, abbiano raccolto una parte del denaro delle taglie, secondo le fonti dell'intelligence. Venti statunitensi sono stati uccisi in combattimento in Afghanistan nel 2019, ma non è chiaro se queste morti sono collegate alle taglie russe. La scoperta dell'intelligence Usa è stata comunicata al presidente Trump, e il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha discusso il problema in una riunione già alla fine di marzo. L'intelligence ha fornito potenziali opzioni - a partire da una denuncia diplomatica a Mosca per finire con delle sanzioni - ma la Casa Bianca non ha autorizzato alcun passo. I portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, del Pentagono, del Dipartimento di Stato e della Cia si sono rifiutati di commentare.(Nys)