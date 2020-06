Business news: Ungheria acquisterà 4,2 miliardi di metri cubici di gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha deciso di comprare 4,2 miliardi di metri cubici di gas dalla russa Gazprom e intavolerà una trattativa per un accordo di fornitura flessibile a lungo termine con la società. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese all'agenzia di stampa "Mti". "Il nostro obiettivo è di firmare tre contratti con scadenza quinquennale", ha spiegato Szijjarto, in modo da consentire una rinegoziazione dei termini ogni 5 anni o anche un annullamento, qualora emergessero alternative migliori sul mercato internazionale dell'energia. L'accordo con Gazprom prevede la fornitura di 4,2 miliardi di metri cubici di gas tra l'ottobre di quest'anno e quello del 2021. Il trasporto di altri 2 miliardi di metri cubici per riempire i depositi ungheresi quest'estate è invece già cominciato. L'Ungheria è impegnata nella diversificazione delle sue forniture di gas, sia per quanto riguarda le fonti, sia per quanto riguarda le rotte intraprese dalle forniture, tradizionalmente ricevute attraverso l'Ucraina. Budapest conta di ricevere per esempio fino a 6 miliardi di metri cubici di gas annui tramite un'estensione del gasdotto TurkishStream, una volta che sarà completato nell'ottobre del 2021. (Vap)