Business news: ministro Finanze greco, calo Pil del 16 per cento nel secondo trimestre 2020

- La Grecia subirà un calo del Pil del 16 per cento nel secondo trimestre del 2020, principalmente a causa delle perdite registrate nel settore del turismo in seguito alla pandemia del Covid-19. Lo ha detto oggi il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, parlando all'emittente radio “ Thema 104.6”. Secondo il ministro, l'economia della Grecia inizierà realmente a ripartire dal mese dalla fine di giugno in quanto "per adesso sembra che ancora non ci sia turismo nelle isole". "Comunque, sulla base dei dati attuali, ci aspettiamo una recessione economica fino all'8 per cento del Pil nel 2020", ha aggiunto Staikouras. (Gra)