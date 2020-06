Usa: lo stratega repubblicano Karl Rove, Trump ha bisogno di un rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stratega repubblicano Karl Rove oggi ha riconosciuto che la campagna per la rielezione del Presidente Donald Trump richiederà un significativo rilancio nei prossimi mesi, e ha ammesso che manca un messaggio coerente da usare contro l'ex vicepresidente e candidato dei democratici, Joe Biden. "Siamo onesti: Oggi il presidente arranca", ha detto Rove a "Fox News", riferendosi a una serie di recenti sondaggi che mostrano Trump indietro a Biden o a livello nazionale e in diversi Stati-chiave per le elezioni di novembre. Secondo Rove, presentare un programma comprensibile per i prossimi quattro anni è il passo "più importante" che Trump dovrebbe fare per riguadagnare il suo vantaggio su Biden nella corsa alla Casa Bianca. "Cosa vuole fare dopo? Nessun presidente viene rieletto dicendo semplicemente: 'Ho fatto un buon lavoro'", ha detto Rove, avvertendo che "non si può vincere se non si dispone di una strategia elettorale disciplinata e mirata", ha aggiunto. "E questi sondaggi indicano che il presidente e il suo team devono riesaminare quello che stanno facendo e trovare un piano migliore".(Nys)