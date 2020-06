Business news: Germania, Thiele accetta piano di salvataggio Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azionista di maggioranza del gruppo Lufthansa, l'imprenditore Heinz Hermman Thiele, ha accettato il piano di salvataggio dell'azienda elaborato dal governo tedesco, che prevede aiuti di Stato da 9 miliardi di euro. Al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Thiele ha dichiarato il suo voto in favore all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Luthansa. Thiele era inizialmente scettico circa l'ingresso dello Stato in Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca e rischia il fallimento a causa della crisi del coronavirus. Per Thiele, la partecipazione statale del 25,1 per cento stabilita dal governo federale come condizione per erogare gli aiuti rischiava, infatti, di esporre Lufthansa al rischio di pressioni politiche. Tuttavia, non deve essere sottovalutato che l'intervento pubblico nell'azienda avrebbe scalzato l'imprenditore dalla posizione di azionista di maggioranza. Thiele detiene, infatti, il 15,52 per cento del capitale di Lufthansa. L'opposizione dell'imprenditore rischiava di far fallire il piano di salvataggio, e quindi il gruppo stesso. Thiele avrebbe, infatti, potuto votare contro l'iniziativa del governo federale all'assemblea degli azionisti. Poiché alla riunione si è registrato soltanto il 38 per cento dei voti, di cui un terzo è attribuibile a Thiele, votando contro il salvataggio l'imprenditore avrebbe potuto far mancare la maggioranza dei due terzi necessaria all'approvazione dell'iniziativa del governo federale. (Geb)