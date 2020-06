Business news: Confederazione industria britannica, aziende necessitano di ulteriori sussidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La confederazione dell'Industria britannica (Cbi) sostiene che molte aziende colpite dalla crisi del coronavirus non possono aspettare fino all'autunno per ottenere ulteriori sussidi statali. Secondo Cbi, scrive il quotidiano "Independent", a causa dell'allentamento dei programmi di sostegno durante l'estate, molte aziende si trovano in bilico tra la riapertura e la bancarotta. Il programma di mantenimento dei posti di lavoro ha salvato il destino di molte aziende ma nonostante la graduale riapertura dell'economia, la recessione è certa e il tasso di disoccupazione è in aumento. Secondo la confederazione c'è bisogno quindi di ulteriori iniziative che permettano alle attività di sopravvivere. (Rel)