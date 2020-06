Business news: premier greco Mitsotakis, turismo è vittima numero 1 della crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima vittima del coronavirus nel mondo è il turismo e "non dobbiamo in alcun modo sottovalutare" l'impatto della crisi economica che stiamo vivendo. Lo ha dichiarato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel suo intervento alla 28ma Assemblea generale ordinaria della Confederazione ellenica del turismo (Sete). Mitsotakis ha evidenziato che il settore turistico "è in prima linea" in quella che per il premier greco è la "più grande crisi finanziaria in 70 anni". "Un'esperienza senza precedenti per tutti, una crisi simmetrica, che colpisce tutti i paesi e tutti i settori", ha osservato il premier greco rimarcando che "sfortunatamente" il turismo è in prima linea in questa crisi. Secondo Mitsotakis, "il potente motore" del turismo per la Grecia sta per essere ripristinato: "Riapriremo il mercato del turismo", ha assicurato. Il quotidiano "Kathimerini" sottolinea intanto che i piani del governo di Atene per la piena riattivazione del settore turistico questa estate potrebbero essere danneggiati dalle "indecisioni" dell'Ue sulle riaperture delle frontiere. (Gra)