Egitto: Pd, solo Italia protagonista garantisce diritti umani

- Il Partito democratico "in politica estera ha i suoi valori, di pace, di giustizia, multilateralismo e collaborazione. Solo un’Italia protagonista in un’Europa più forte può consentire al nostro Paese di portare avanti queste battaglie politiche, economiche ed istituzionali". Lo afferma il responsabile Esteri della segreteria Pd Emanuele Fiano. "Questo vale ancora di più in Egitto, in Libia e in ogni scenario dove la nostra presenza garantisce i nostri valori e il rispetto dei diritti umani - aggiunge -. Sui diritti umani si gioca anche nel mediterraneo una battaglia che deve orientare ogni nostro passo di politica estera senza fare passi indietro". (Rin)