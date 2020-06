Egitto: Zingaretti, solo ruolo politico Italia favorisce verità su Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto, "senza un ruolo italiano, politico ed economico, il caso Regeni verrebbe archiviato. Per questo non c’è contraddizione tra il mantenere cooperazione con l’Egitto e un impegno forte e determinato per ottenere verità sull’omicidio di Giulio Regeni". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti durante il suo intervento nella direzione del Pd di oggi sulla politica estera. "Così come è parte del nostro impegno in Libia battersi per l’evacuazione dei campi profughi e l’attuazione di corridoi umanitari in primo luogo per donne e bambini - ha aggiunto -. I diritti umani anche in Libia si difendono combattendo per affermarli, non lavandosene le mani abbandonando il terreno. L’Italia sovranista era più debole in tutti gli scenari, in Medio Oriente e in Libia occorrono più Europa è più Italia, con un vero protagonismo sull’economia, sulla politica e per il quadro istituzionale. La richiesta è sempre una: un’Italia protagonista in un’Europa più forte". (Com)