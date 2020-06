Lavoro: Catalfo, accordo su lavoratori call center Sky di Palermo e Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una buona notizia per i 310 lavoratori in servizio ai call center Sky di Palermo e Milano. Poco fa, grazie alla mediazione del sottosegretario al Ministero del Lavoro, Steni Di Piazza, è stato raggiunto l’accordo tra Almaviva, società presso cui sono attualmente dipendenti, i sindacati e la Covisian, l’azienda che subentrerà nella gestione dei call center e che ha assunto l’impegno di assorbire i lavoratori". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Un risultato importante, frutto di un dialogo costruttivo che ho voluto instaurare fra le parti fin dal mio insediamento e per il quale desidero ringraziare le società coinvolte, le organizzazioni sindacali, le Regioni Sicilia e Lombardia e il Comune di Palermo - aggiunge -. Grazie a questo accordo, non solo abbiamo scongiurato che oltre 300 persone dal 30 giugno perdessero il posto di lavoro, ma abbiamo dato un altro, importante, segnale: c’è un Paese che ha bisogno di ripartire e, mai come adesso, imprese, sindacati e istituzioni devono viaggiare nella stessa direzione". (Rin)