Usa: Trump definisce i manifestanti di Black Lives Matter "terroristi"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso una "punizione" contro i manifestanti in tutta la nazione che hanno abbattuto le statue e ha definito "terroristi" i manifestanti di Black Lives Matter. "Ogni notte, diventeremo sempre più duri", ha detto Trump in un'intervista con "Fox News" nel Wisconsin, in risposta a una domanda del pubblico sul suo piano di reprimere le proteste. "E a un certo punto, ci sarà una punizione perché deve esserci. Queste persone sono vandali, sono agitatori, sono davvero dei terroristi, in un certo senso". Trump in precedenza aveva chiesto il carcere per i manifestanti che abbattono i monumenti. "Posso capire che alcune cose possano essere abbattute, ma dovrebbero passare attraverso un processo legale", ha detto Trump. Alla fine di maggio, Trump aveva apparentemente esortato a sparare ai saccheggiatori di Minneapolis in mezzo alle proteste per la morte di George Floyd. Trump aveva ripetutamente chiesto "legge e ordine", mentre le proteste sono continuate per tutto il mese di giugno. (Nys)