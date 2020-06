Canada: secondo Corte suprema i conducenti di Uber sono dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Canada ha spianato la strada ai conducenti di Uber che vogliono essere riconosciuti come dipendenti a tutti gli effetti. Lo riporta il sito "Global News". In una decisione presa oggi, l'alta corte ha confermato una decisione della Corte d'appello dell'Ontario che ha spianato la strada a una class action action che mira a garantire un salario minimo, il pagamento delle ferie e altri benefici per gli autisti. L'uomo dietro la class action pianificata, David Heller, è un autista dell'Ontario per UberEats, un servizio che consegna il cibo dai ristoranti ai clienti a casa. Heller sostiene che gli autisti Uber sono dipendenti veri e propri, il che dà loro diritto a protezioni ai sensi dell'Employment Standards Act dell'Ontario. La corte ha così stabilito che una clausola dell'accordo di servizi di Uber che richiede che tutte le controversie passino attraverso l'arbitrato nei Paesi Bassi equivale ad esternalizzare illegalmente uno standard occupazionale. Nella sua decisione, la Corte Suprema afferma che l'accordo di arbitrato tra Heller e Uber gli impedisce effettivamente di accedere a una risoluzione delle controversie legalmente stabilita, imponendo a Heller un onere eccessivo e minando lo stato di diritto. (Nys)