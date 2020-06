Egitto: Pd, irrinunciabile verità su Regeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento della direzione del Pd afferma quindi che il "rapporto con il governo di Al Sisi rientra in un quadro più generale di relazioni con l'Egitto, Paese che gioca un ruolo di stabilizzazione del Mediterraneo Orientale, nel contrasto al terrorismo, nelle politiche migratorie ed energetiche. Noi non rinunceremo mai a qualsiasi atto utile alla consegna dei responsabili dell'omicidio di Giulio Regeni alla giustizia; il rispetto dei diritti umani è valore fondativo dell'Unione europea che deve considerare proprio obiettivo l'accertamento della verità sul caso Regeni; impegna il governo italiano ad attivarsi con la massima attenzione possibile, anche attraverso il coinvolgimento della Ue, per ottenere immediatamente atti concreti per l'accertamento della verità sull'omicidio di Giulio Regeni e la consegna dei suoi responsabili alla giustizia; impegna il Pd a discutere con la maggioranza e il governo la possibile sospensione degli accordi di fornitura militare in assenza di risposte immediate e concrete sull'uccisione di Giulio Regeni". (Com)