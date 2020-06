Israele: Pd, no annessione di parte della Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione del Pd, che si è riunita per affrontare temi di politica internazionale, ha approvato un ordine del giorno, firmato da Matteo Orfini, Chiara Gribaudo, Giuditta Pini, Valeria Valente e Francesco Verducci, in cui riafferma il sostegno alla soluzione dei "due Stati" per garantire una "pace duratura in Medio Oriente" ed esprime contrarietà alla prospettiva di una "annessione unilaterale di parte della Cisgiordania". L'ordine del giorno sostiene anche la "necessità di riaprire il confronto negoziale tra Israele e Autorità nazionale palestinese" e, ricordando la dichiarazione del segretario generale dell'Onu, Guterres, sostiene che "la prospettiva di un'annessione unilaterale di parte della Cisgiordania promossa dal governo israeliano sarebbe una grave violazione del diritto internazionale e invita pertanto la presidenza del Consiglio, come già fatto da parte di numerosi governi europei, a esprimere la propria ferma contrarietà a un atto che mette a repentaglio la prospettiva della pace, il rispetto del diritto internazionale e la stessa sicurezza di Israele e ad individuare, con l'Unione europea, una comune iniziativa volta a riaprire i negoziati tra Israele e Anp". (Rin)