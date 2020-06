Business news: Fmi, in Russia calo del Pil del 6,6 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia russa vedrà una contrazione del 6,6 per cento nel 2020. E' la stima contenuta nel World economic outlook diffuso dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo cui l’economia russa vedrà un rimbalzo del 4,1 per cento l'anno prossimo. "Le interruzioni indotte dalla pandemia, nonché una significativa riduzione del reddito disponibile per gli esportatori di petrolio, porteranno a una forte recessione economica in Russia" e in altri paesi, si legge nel rapporto. Come indicato nella relazione, il Fondo ha peggiorato le stime per il Pil russo nel 2020 di 1,1 punti percentuali rispetto alle previsioni di aprile, mentre quelle per il prossimo anno sono migliori dello 0,6 per cento. (Rum)