Business news: Spagna, Nissan invita i sindacati al dialogo per chiusura degli impianti a Barcellona

- Nonostante la chiusura degli stabilimenti Nissan di Barcellona sia una decisione irrevocabile, "senza il dialogo” non ci sarebbe una situazione soddisfacente per nessuno. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il responsabile delle operazioni industriali della casa automobilistica giapponese, Frank Torres, che sta guidando la fase di transizione prima della chiusura definitiva delle tre fabbriche di Barcellona che dovrebbe avvenire entro la fine del 2020 con la pesante perdita di circa 3 mila posti di lavoro. La decisione, ha chiarito il manager, è stata presa in Giappone nel contesto di uno scenario globale di eccesso di capacità produttiva" e, se anche non fosse lui a guidare le trattative con i sindacati, "non sarebbe cambiata". I sindacati, intanto, hanno annunciato manifestazioni di protesta a Sant Cugat del Vallès (Barcellona), dove vive Torres. Torres ha ricordato che sono state studiate "tutte le opzioni" prima di prendere questa decisione e che le cifre sui costi che comporterà la chiusura dei tre stabilimenti, tra i 600 milioni di euro e 1,4 miliardi, sono "lontani dalle cifre reali". (Spm)