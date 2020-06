Business news: Bosnia, entità serba acquista tre elicotteri Ansat di fabbricazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska, entità serba della Bosnia Erzegovina, ha acquistato tre elicotteri Ansat di fabbricazione russa che verranno utilizzati dalle forze di polizia dell'entità. Lo ha reso noto l'esponente serbo della polizia tripartita bosniaca, Milorad Dodik, in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa russa "Ria novosti". "Nonostante tutte le pressioni dei partner occidentali per prevenire il nostro acquisto, ce l'abbiamo comunque fatta", ha detto Dodik. Il ministero dell'Interno della Repubblica Srpska ha pubblicato lo scorso gennaio la selezione per i fornitori di elicotteri nell'ambito di un acquisto del valore di circa 22 milioni di euro. L'unico offerente è stata la società russa Russian helicopters di Kazan, una filiale della Rostec, che produce il modello acquistato dalla Repubblica Srpska. Ansat è un elicottero bimotore leggero multiuso, e secondo il certificato di fabbricazione la struttura consente di trasformare il velivolo rapidamente in versione cargo o in versione passeggeri con la possibilità di trasportare fino a sette persone. (Bos)