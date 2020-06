Business news: Regno Unito, Royal Mail annuncia taglio di 2 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Royal Mail, la più importante azienda postale del Regno Unito, ha annunciato che taglierà 2 mila posti di lavoro per ridurre i costi in seguito alla crisi del coronavirus. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico "The Guardian", nell'ambito di questo piano di tagli, un quinto delle quasi 10 mila posizioni manageriali nell'azienda scomparirà entro marzo dell'anno prossimo, in aree come le vendite, la finanza, il marketing e l'informatica. I tagli non riguarderanno i 90 mila lavoratori delle poste di Royal Mail, ma unicamente i ruoli manageriali. L'azienda ha comunicato che la pandemia del coronavirus ha accelerato l'aumento nel numero di pacchi inviati, così come la riduzione nel numero delle lettere spedite. Il direttore ad interim di Royal Mail Keith Williams ha dichiarato che "azioni immediate" aiuteranno a risparmiare 144 milioni di euro in costi del personale nel 2021. "Lavoreremo strettamente con i nostri manager e con i loro rappresentanti durante questo periodo difficile, li sosterremo mentre si muovono verso il prossimo stadio delle loro carriere", ha detto Williams. I titoli di Royal Mail sono crollati dell'11 per cento in seguito all'annuncio di questo taglio sul personale sull'indice Ftse 250. (Rel)