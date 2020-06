Business news: Spagna, accordo su proroga cassa integrazione straordinaria per autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha concluso oggi l'accordo con le principali associazioni dei lavoratori autonomi per una proroga della cassa integrazione straordinaria (Erte) fino al 30 settembre. Lo ha annunciato il ministro dell'Inclusione e della Previdenza sociale di Madrid, Jose Luis Escriva. L'accordo consentirà a quei lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione di fatturato pari o superiore al 75 per cento rispetto al terzo trimestre dello scorso anno di beneficiare direttamente del sussidio per la cessazione dell'attività, anche mantenendo la sua operatività se l'utile netto di quel trimestre del 2019 non supera i 1.800 euro al mese. L'importo medio dell'assegno mensile sarà 661 euro al mese, il 70 per cento della base contributiva minima. Mentre i lavoratori autonomi che non possono dimostrare tale riduzione del fatturato, ma che sono stati colpiti dagli effetti della crisi economica possono beneficiare di una riduzione dei contributi del del 100 per cento per il mese di luglio, del 50 per cento per agosto e 25 per cento per settembre. (Spm)