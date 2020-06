Kosovo: ex procuratore Williamson, attacco a civili serbi e non albanesi dopo il conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati preliminari raggiunti durante le indagini da lui guidate hanno compreso anche un presunto traffico d'organi a danno della popolazione serba. Williamson ha precisato nel 2014 che l'obiettivo dell'indagine non era attaccare l'Uck in quanto organizzazione, ma individuare i singoli responsabili. "Molti si sono uniti all'Uck con le migliori intenzioni e hanno rifiutato di compiere crimini nel dopoguerra. Alcuni di loro hanno mostrato grande coraggio e integrità presentandosi come testimoni e dicendo ciò che sapevano su coloro che hanno preso una strada diversa", ha scritto Williamson precisando che le indagini "non sono state un tentativo di cambiare la storia, come alcuni hanno cercato di presentarle". (segue) (Seb)