Serbia-Ue: Vucic avvia incontri a Bruxelles con presidente della Commissione von der Leyen

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si trova oggi a Bruxelles dove è prevista una serie di incontri con i rappresentanti delle istituzioni europee. Secondo quanto riferisce la stampa serba, stamane Vucic ha già avuto un incontro stamane con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Prima dell'avvio della riunione, von der Leyen ha dichiarato che l'incontro odierno è "un'importante occasione" per discutere delle riforme nell'ambito del percorso europeo della Serbia e della ripresa a lungo termine per la regione. Il capo dello Stato serbo incontrerà successivamente anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il commissario all'Allargamento, Oliver Varhelyi, e l'inviato Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (segue) (Seb)